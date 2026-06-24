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DEU RUIM

Ladrão se finge de morto ao ser pego por moradores roubando fios

População espancou o suspeito até chegada da polícia para efetuar sua prisão

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 22:47:03 Editado em 24.06.2026, 22:46:58
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Ladrão se finge de morto ao ser pego por moradores roubando fios
Autor Para evitar a continuidade das agressões, o homem se atirou ao chão, fechou os olhos e permaneceu imóvel, simulando estar desacordado - Foto: Reprodução/CM7 Brasil

Um homem fingiu estar morto no meio da calçada após ser flagrado e capturado por moradores na tarde desta quarta-feira (24) na rua Vilar Fiurza, bairro São José, em Manaus (AM). Ele é suspeito de tentar furtar cabos de fiação elétrica na região. Indignados, populares o agrediram. Para evitar a continuidade das agressões, o homem se atirou ao chão, fechou os olhos e permaneceu imóvel, simulando estar desacordado.

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Imagens do local mostram o suspeito caído rente a um muro azul, vestindo camiseta preta e bermuda. Ele apresenta escoriações e sangramentos na testa e nos olhos. Mesmo com a encenação, os moradores mantiveram o cerco até a chegada da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que isolou a área e assumiu a ocorrência.

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Moradores reclamaram da demora no atendimento médico. Segundo relatos, o suspeito permaneceu deitado no chão sob o sol por cerca de uma hora aguardando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância ainda não havia chegado até o momento do registro das imagens.

Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais. As autoridades orientam a população a acionar o 190 em casos de flagrante e evitar fazer justiça com as próprias mãos.

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Crime Justiça com as próprias mãos LADRÃO MANAUS NOTÍCIAS PM POPULAÇÃO revolta segurança
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