Ladrão se finge de morto ao ser pego por moradores roubando fios

Um homem fingiu estar morto no meio da calçada após ser flagrado e capturado por moradores na tarde desta quarta-feira (24) na rua Vilar Fiurza, bairro São José, em Manaus (AM). Ele é suspeito de tentar furtar cabos de fiação elétrica na região. Indignados, populares o agrediram. Para evitar a continuidade das agressões, o homem se atirou ao chão, fechou os olhos e permaneceu imóvel, simulando estar desacordado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

Imagens do local mostram o suspeito caído rente a um muro azul, vestindo camiseta preta e bermuda. Ele apresenta escoriações e sangramentos na testa e nos olhos. Mesmo com a encenação, os moradores mantiveram o cerco até a chegada da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que isolou a área e assumiu a ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Moradores reclamaram da demora no atendimento médico. Segundo relatos, o suspeito permaneceu deitado no chão sob o sol por cerca de uma hora aguardando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância ainda não havia chegado até o momento do registro das imagens.



Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais. As autoridades orientam a população a acionar o 190 em casos de flagrante e evitar fazer justiça com as próprias mãos.