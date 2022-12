Ladrão rouba casa de delegado, mas devolve tudo com bilhete

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O proprietário da residência, o delegado João Reis, estava fora da capital mineira para tratar de uma doença

Um ladrão se arrependeu do seu crime após descobrir que a casa que havia roubado, no último sábado (10), pertence a um delegado. O criminoso e seus comparsas devolveram tudo que havia sido levado, incluindo uma arma. O que chama atenção, porém, é que o homem ainda deixou um bilhete pedindo desculpas.

continua após publicidade .

O arrombamento aconteceu no Bairro Anchieta, em Belo Horizonte, Minas Gerais. “Estou devolvendo tudo que foi levado, não quero problemas. Se soubesse que era casa de polícia, não teria entrado. Me desculpa. Sou sujeito homem, por isso, estou devolvendo”, diz o bilhete escrito à mão. Todos os objetos que haviam sido levados foram deixados no jardim da casa e encontrados na segunda-feira (12).

LEIA MAIS: Justiça condena motorista que atropelou e matou jovem durante racha

continua após publicidade .

O proprietário da residência, o delegado João Reis, estava fora da capital mineira para tratar de uma doença. Na casa, mora seu filho, o investigador da Delegacia de Roubo de Cargas/Depatri, João Reis Filho, o "Joãozinho".

Após descobrir o crime na segunda (12), Joãozinho e policiais da Patrulha Metropolitana Unificada de Apoio (PUMA), iniciaram as investigações e conseguiram identificar e prender um dos autores. Eram três no total, sendo que dois ainda estão foragidos.

Bruna Leonardo de Paulo foi preso, confessou o crime e se mostrava extremamente arrependido. “Agora vou ficar preso”, comentou enquanto entrava no camburão, segundo os policiais.

continua após publicidade .

O delegado João Reis se mostra orgulhoso do desfecho da história. “Fico ainda mais feliz por que é meu filho, Joãozinho, que além de investigador, está fazendo o curso para delegado. Isso mostra a essência do policial mineiro. Ele e a equipe da PUMA estão de parabéns.”





Fonte: Informações Correio Braziliense.

Siga o TNOnline no Google News