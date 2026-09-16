Ladrão rouba carro ocupado por mãe e criança, foge e é preso escondido em motel

Apesar da ação repentina, a mãe conseguiu tirar a filha de dentro do carro antes de o homem iniciar a fuga

Um homem de 26 anos foi preso na terça-feira (15) após roubar um carro com uma criança de 3 anos dentro no Distrito Federal. Ele fugiu com o veículo em horário de pico pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Sul, gerando perseguição policial. Ele foi localizado e detido nas proximidades de um motel no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

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O roubo começou quando a condutora do veículo, acompanhada da filha, chegou ao estacionamento. Ela acomodou a criança na cadeirinha e, ao tentar entrar no carro, foi abordada pelo suspeito, que a ameaçou e a empurrou para tomar o veículo. Apesar da ação repentina, a mãe conseguiu tirar a filha de dentro do carro antes de o homem iniciar a fuga. Dentro do automóvel, ficaram itens pessoais da vítima, como documentos, cartões e uma mochila.

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Após receberem informações sobre o carro roubado, integrantes do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) aguardaram a passagem do veículo próximo a uma floricultura na Epia. Quando o automóvel passou, os policiais tentaram abordá-lo, mas o suspeito percebeu a aproximação da viatura e fugiu. Durante a perseguição, ele atingiu outros carros e, em determinado momento, abandonou o veículo e continuou a fuga a pé. Para tentar despistar os policiais, escondeu-se nas cercanias de um motel do SIA, mas acabou cercado pelos militares.

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O suspeito foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por roubo. Segundo o delegado de plantão da 5ª DP, Sérgio Bautzer, o autor havia progredido para o regime semiaberto há poucos meses, por condenação relacionada ao crime de latrocínio tentado. “Ele estava em regime semiaberto e, por estar atrasado para voltar ao sistema penitenciário, no SIA, decidiu roubar o veículo”, explicou o delegado.