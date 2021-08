Ladrão furta TV, cai de prédio e é atingido pelo aparelho

Da Redação

Durante a madrugada da última sexta-feira (13), um furto em uma sala comercial foi registrado no Centro de Belo Horizonte, Minas Gerais, no entanto, o crime teve um desfecho inusitado.

continua após publicidade .

Logo após adentrar no local, o criminoso furta uma televisão e, na sequência, acaba despencando do segundo andar do prédio e cai de bruços no chão. Mas o azar do indivíduo não acabou por aí, a TV que ele pegou cai, bate em um toldo e atinge sua cabeça.

Mas no final, o homem se levanta, pega o aparelho e foge. Uma câmera de segurança registrou todo o momento.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Civil (PC), o criminoso ainda não foi identificado.