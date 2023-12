Ladrão é linchado por vítimas após invadir casa

Um ladrão foi agredido até a morte após invadir uma residência na madrugada deste sábado (30). O criminoso, que já era indiciado por atirar em uma mulher grávida e assassinar um policial civil, invadiu um imóvel que foi alugado por turistas para passar as festas de fim de ano no Guarujá, litoral de São Paulo.

Conforme as informações das autoridades, Kaique Martins Coelho, de 30 anos, conhecido no mundo do crime como "Nego Zulu", entrou na casa junto de um comparsa, que conseguiu fugir. No imóvel havia três homens, pelo menos duas mulheres e quatro crianças.

Um dos turistas, um homem de 36 anos, jogava dominó na parte externa da residência quando percebeu que dois bandidos, um deles armado com um revólver calibre 38, pularam o muro.

O turista, então, pediu para os assaltantes terem calma e pediu que as crianças fossem levadas para longe deles.

O comparsa de Kaique rendeu as vítimas na sala, enquanto o criminoso pegava joias, dinheiro e celulares que estavam na casa. A esposa do homem de 36 anos foi ameaçada, com o revólver na cabeça, para fazer uma transferência de R$ 1.000 por meio do Pix.

A mulher de 28 anos acabou ficando nervosa por conta da situação, esqueceu a senha para realizar a transação e teve que utilizar o recurso de identificação facial. Devido a isso, os criminosos alegaram que a levaria com eles.

No entanto, nesse momento, viaturas da Polícia Militar (PM) passaram em frente à residência, atraindo a atenção da dupla criminosa. Ao perceber isso, os três homens que eram mantidos como reféns, incluindo o marido da jovem que seria levada pela dupla, reagiram, indo em direção aos assaltantes.

Kaique atirou ao menos três vezes em direção ao trio que partiu para cima dele e de seu parceiro de crime. Um dos disparos acertou a perna de um dos homens, de 32 anos, que passa bem.

Segundo a polícia, Kaique acabou rendido pelo trio e espancado, enquanto seu comparsa fugiu.

A mulher ameaçada com o revólver aproveitou para sair em seu carro, junto com as quatro crianças que estavam na casa. Ela dirigiu até encontrar uma viatura da Guarda Civil Municipal.

Quando os guardas chegaram à residência, o criminoso já estava morto. Ao lado dele, foi encontrado um revólver calibre 38, com três tiros deflagrados. O caso foi registrado como roubo, extorsão, tentativa de homicídio e legitima defesa.

As informações são do Metrópoles.

