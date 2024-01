Ladrão cai no chão ao tentar furtar cabos elétricos com serra; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Uma tentativa de furto terminou de forma frustrada para um criminoso no último sábado (30). Isso porque o homem sofreu uma queda de alguns metros ao tentar furtar cabos com uma serra. O fato foi registrado na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro.

Uma câmera de segurança flagrou a ação do criminoso até o momento em que ele sofre a queda (assista abaixo). As imagens exibem o ladrão se equilibrando sobre os fios da via pública para tentar cometer o crime. Em certo momento, ele usa uma serra para cortá-los.

Ao terminar de romper os fios, o homem cai no chão. O registra ainda mostra ele se contorcendo no chão por conta da queda.

Assista:

O LADRÃO IMBECIL CORTOU O FIO QUE ELE TAVA EM CIMA HAHAHAHAHAHAHA



pic.twitter.com/9oPPTiduUk — Flavio Garage (@flaviogarag) January 1, 2024

