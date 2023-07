Ladrão assalta pedestre e atira em moradora que filmava ação; assista

O fato foi registrado no último domingo (2)

Um motociclista realizou uma série de assaltos na região da Vila Olímpia, em São Paulo, na tarde do último domingo (2) e atirou na direção de uma moradora que filmava uma das ações. Assista o vídeo abaixo.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o criminoso com uma mochila de entregador abordando um pedestre. O motociclista pega a carteira da vítima, e nesse momento a moradora - que gravava a ação - começa a gritar da janela do prédio em que vive.

O assaltante apontou a arma de fogo que empunhava na direção da mulher e efetuou um disparo contra ela. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que está analisando as imagens para identificar o suspeito.



De acordo com o boletim de ocorrência, após o disparo, o homem fugiu sem levar nada.

Assista:

