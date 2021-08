Da Redação

Ladrão arrependido deixa bilhete com localização de moto

Após ter sua moto roubada, um frentista encontrou na porta de casa um bilhete com o endereço da localização de onde estaria o veículo. Supostamente escrito pelo ladrão, o recado foi deixado na residência da vítima, na quarta-feira (18), em Parambu, no Ceará, oito dias após o crime.

No momento do roubo, ladrão também levou um aparelho celular. O veículo é da esposa do frentista.

No bilhete, estava escrito: “Sua moto está entre o Novo Assis e Morada Nova, no rio”, e o veículo foi encontrado no local indicado, a 20km do local do assalto. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram chamadas para tentar localizar o suspeito.

A polícia acredita que o criminoso se arrependeu do crime, eve medo de ser flagrado e abandonou a moto. Ele não foi encontrado.

Com informações, G1