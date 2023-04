Labrador viciado em álcool recebe tratamento para dependência

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tutor de Como faleceu e ele foi parar em um abrigo

Um caso triste, porém inusitado, foi registrado em Plymouth, na Inglaterra. Um cão da raça labrador de 2 anos de idade se tornou alcoólatra e precisou receber tratamento para a dependência de álcool.

continua após publicidade .

O alcoolismo no cachorrinho chamado Coco, começou quando seu tutor permitia que ele consumisse bebidas alcoólicas antes de dormir. O caso foi divulgado nas redes sociais do abrigo que cuidou do cachorrinho que foi levado após a morte do tutor.

- LEIA MAIS: Câmera flagra homem envenenando cão no interior do Paraná; veja

continua após publicidade .

Coco passou 4 semanas sedado no abrigo para ajudá-lo com seus sintomas de abstinência. ‘Agora ele está começando a se comportar como um cachorro normal. Ele ainda não está pronto para adoção e, embora fisicamente pareça ter se recuperado, mentalmente ainda fica muito ansioso às vezes”, diz o post. Clique aqui e leia o post da Woodside Animal Welfare Trust.

As informações são do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News