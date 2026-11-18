A Klabin confirmou nesta quarta-feira, 18, o que chamou de "ocorrência envolvendo a caldeira de recuperação da Unidade Otacílio Costa (SC)". A explosão ocorreu no início da tarde e, até o momento, a empresa afirma que dez colaboradores foram encaminhados para o hospital da região. Pouco antes do comunicado, fontes afirmaram à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o incidente teria atingido cerca de 50 pessoas.

"Imediatamente após o ocorrido, as operações foram suspensas e o local foi isolado. Prontamente, foram acionados os protocolos de emergência e as equipes responsáveis pela segurança e atendimento à ocorrência", diz a Klabin em Fato Relevante encaminhado à Comissão de Valores Imobiliários (CVM).

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A companhia afirmou ainda que a prioridade é garantir a integridade das pessoas envolvidas e prestar toda a assistência necessária. "A Klabin está colaborando com as autoridades competentes e conduzindo as apurações técnicas para identificar as causas e as circunstâncias da ocorrência", diz ainda a companhia.

A Klabin disse lamentar o ocorrido e reafirmar o compromisso com a segurança das pessoas e com "a condução responsável e transparente desta situação".