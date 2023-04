Justiça transforma flagrante de homem que ateou fogo a ônibus em prisão preventiva no RJ

Juliana Garçon (via Agência Estado)

A juíza Mariana Tavares Shu converteu o flagrante de Cléber Conceição Sirilo, de 39 anos, suspeito de incendiar um ônibus e causar a morte de Heloise Victória da Silva Ribeiro, de 4 anos, em prisão preventiva. O crime aconteceu na última quarta-feira, 5, quando o ônibus passava pelo Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Em audiência de custódia, ontem, 7, a juíza enfatizou que Sirilo agiu com intenção de matar os passageiros ao colocar fogo no veículo. "A gravidade da conduta é extremamente acentuada", afirmou, "sendo certo que a crueldade da ação indica a mais absoluta inadequação do custodiado ao convívio social e a inegável periculosidade do custodiado".

Sirilo está internado sob custódia no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, com 50% do corpo queimado. A mãe de Heloise também está gravemente ferida, com a maior parte do corpo queimado.

O corpo de Heloise foi enterrado na tarde de ontem no Cemitério Nossa Senhora das Graças, em Duque de Caxias. A menina morreu com 90% do corpo queimado.