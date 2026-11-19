Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Justiça de São Paulo tornou réu nesta quinta-feira, 19, o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, acusado de matar a ex-namorada, a advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29, e o filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6, em Cotia, na região metropolitana da capital paulista. A decisão também determinou a prisão preventiva do acusado, que está detido desde 4 de novembro. A reportagem tenta localizar a defesa do empresário. O espaço segue aberto.

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Anna Gabriela era sobrinha-bisneta do brigadeiro José Vicente de Faria Lima, que foi prefeito da capital paulista entre 1965 e 1969 e dá nome à famosa avenida na zona oeste. As vítimas foram encontradas sem vida no apartamento em que moravam, localizado no bairro Lajeado, em Cotia, no dia 3 de novembro. O caso está em segredo de Justiça.

Laudo indicou que vítimas morreram por asfixia

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apresentou a denúncia contra Eric nesta semana e a 1ª Vara Criminal de Cotia aceitou o pedido.

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A Promotoria apontou prova de materialidade e indícios de autoria suficientes. Eric é acusado de feminicídio em relação à ex-namorada e de vicaricídio (assassinato de filhos ou parentes com o objetivo de punir ou atingir mulheres) no caso do enteado. Os crimes foram denunciados com qualificadoras.

No documento, o qual o Estadão teve acesso, o promotor Felipe Bragantini de Lima afirmou que o laudo necroscópico apontou que as vítimas foram mortas por asfixia.

"Eric Conrado Alves de Almeida, com emprego de meio cruel, matou Raphael Faria Lima Ferrari, criança de 6 anos de idade, filho de Anna Gabriela Faria Lima, com o fim específico de causar sofrimento e punição a Anna Gabriela, no contexto de violência doméstica e familiar, mediante asfixia mecânica compatível com sufocação direta, conforme laudo de exame necroscópico", escreveu.

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O MP-SP ainda solicitou a conversão da prisão temporária em preventiva, tendo em vista a "periculosidade" do suspeito como justificativa para a manutenção da prisão.

Entre os pontos apresentados pela promotoria está um episódio em que Eric ameaçou um ex-vizinho de Anna Gabriela com arma de fogo, no dia 3 de fevereiro deste ano. Na época, o morador relatou, no boletim de ocorrência, que o empresário o intimidou após uma crise de ciúmes e acreditar que ele estava olhando para a advogada. A Polícia Militar foi acionada, mas não localizou a arma durante a ocorrência.