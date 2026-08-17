Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Justiça manda soltar 'contador do PCC' ligado a Buzeira e MC Ryan

Escrito por Felipe de Paula, Fausto Macedo e Marcelo Godoy (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3) determinou, nesta segunda-feira, 17, a soltura de Rodrigo de Paula Morgado, conhecido como o "contador do Primeiro Comando da Capital (PCC)", preso em outubro de 2025 durante a Operação Narco Bet. Ele é suspeito de atuar como "operador logístico-financeiro" de um amplo esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas da facção e de prestar serviços contábeis aos influenciadores Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, e MC Ryan, apontados como lavadores de dinheiro da organização criminosa.

A defesa de Morgado, conduzida pelo criminalista Felipe Pires de Campos, disse ao Estadão que "a decisão representa um importante reconhecimento das teses apresentadas pela defesa, especialmente quanto à desnecessidade da manutenção da prisão preventiva".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A decisão do TRF3, que reconheceu excesso de prazo na prisão de Morgado, determina que ele está proibido de deixar o País e de manter contato com os demais investigados, além de manter os bloqueios de seus bens até o término do processo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
contador liberadade MCs Operação Narco Bet PCC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV