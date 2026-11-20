A Justiça de Goiás determinou o retorno à Polícia Civil do inquérito que investiga a tentativa de homicídio contra o menino Daniel Correia, de 10 anos. A decisão atende a um pedido do Ministério Público de Goiás, que solicitou novas diligências para embasar o caso. Entre as exigências estão a conclusão do exame de DNA do sangue encontrado na arma do crime, a recuperação de dados dos celulares apreendidos e a realização de um novo exame médico para avaliar possíveis sequelas permanentes na criança. A corporação tem o prazo de 30 dias para cumprir as medidas.

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O garoto foi atingido por três disparos de uma carabina de pressão no dia 14 de setembro, em uma fazenda no município de Palmeiras de Goiás, na região oeste do estado. A mãe da criança, Carolina Domingues Souza Cirino, foi indiciada pela polícia por tentativa de homicídio qualificado. Em seu primeiro depoimento, ela alegou que o filho havia atirado contra a própria cabeça de forma acidental. A versão foi rapidamente descartada pelas autoridades devido à quantidade de disparos e às características da arma, que tornam um acidente desse tipo inviável. Após a conclusão dessa etapa inicial da investigação, a Justiça converteu a prisão temporária de Carolina em preventiva.

Além da mãe, o padrasto da vítima e o proprietário da fazenda onde a família morava chegaram a ser detidos temporariamente. Na última quinta-feira, no entanto, a Justiça determinou a soltura de ambos. A decisão levou em conta a falta de indícios de coautoria no momento em que o crime ocorreu. A defesa dos dois homens conseguiu comprovar, por meio de testemunhas e álibis sólidos, que eles não estavam na propriedade rural na hora dos disparos. O Ministério Público aguardará o resultado das novas perícias para decidir se oferecerá denúncia contra eles.

Como parte do andamento do processo judicial, também foi agendado um depoimento especial de Daniel para o dia 10 de dezembro. Por determinação do juiz responsável, a escuta da criança ocorrerá sem nenhum contato visual ou presencial com a mãe, sendo acompanhada apenas pelo promotor do caso e por advogados de defesa.

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O avanço na investigação coincide com uma vitória na recuperação do menino. Na última quarta-feira, Daniel recebeu alta do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, em Goiânia. Internado há mais de um mês com traumatismo craniano grave, ele apresentou evolução motora expressiva, recuperando a capacidade de se sentar e de dar passos com suporte. A partir de agora, a criança continuará o tratamento de fisioterapia e reabilitação em regime ambulatorial.