Justiça do Rio condena quatro homens a 15 anos de prisão por estupro coletivo em Copacabana

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Justiça do Rio de Janeiro condenou nesta semana quatro homens a 15 anos de reclusão, em regime fechado, pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, cometido em janeiro deste ano, no bairro de Copacabana, na zona sul da capital fluminense. O Estadão tenta localizar a defesa dos condenados.

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A decisão, proferida pelo juiz João Zacharias de Sá, manteve a prisão preventiva de Bruno Felipe dos Santos Allegretti, João Gabriel Xavier Bertho, Mattheus Verissimo Zoel Martins e Vitor Hugo Oliveira Simonin e determinou o pagamento de indenização por danos morais fixada em 40 salários mínimos em favor da vítima.

Durante o curso do processo criminal, as defesas dos réus sustentaram a tese de que a relação sexual mantida com a adolescente teria ocorrido de forma consensual. No entanto, o magistrado rejeitou integralmente os argumentos apresentados pelos acusados.

Com base em exames periciais realizados pelo Instituto Médico-Legal (IML) - que atestaram a presença de lesões físicas na vítima - e na consistência das declarações prestadas, a sentença destacou a solidez do conjunto probatório.

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"Vale lembrar que nos crimes sexuais, a palavra da vítima adquire extrema relevância, sobretudo quando firme, coerente e amparada pelos demais elementos de prova", registrou o juiz.

Relembre o caso

Os quatro suspeitos foram indiciados por estupro com concurso de pessoas. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu mandados de prisão preventiva pela 1ª Vara Especializada em Crimes Contra Crianças e Adolescentes.

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O Colégio Pedro II, onde os suspeitos estudam, abriu um procedimento administrativo e determinou o afastamento de todos eles.