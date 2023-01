Justiça diz que Gugu Liberato e Thiago Salvático não eram um casal

Da Redação

O chef de cozinha Thiago Salvático, que após a morte de Gugu Liberato vem tentando provar que tinha uma união estável com o apresentador para fazer parte de sua herança, teve o pedido negado pela Justiça. Na decisão, o juiz José Walter Chacon, responsável pelo processo, classificou a relação como “clandestina”, e que os dois não eram um casal, mas sim amigos.

Durante o processo, foram analisadas fotos de viagens, troca de mensagens íntimas em que os dois falavam sobre constituir uma família. No entanto, na opinião do magistrado, as provas apresentadas pela parte interessada não possuem valor, sendo interpretado como uma relação típica de amizade.

O juiz também pontua que, se realmente houve relação amorosa entre o apresentador e o chef de cozinha, isso ocorreu às escondidas, o que inviabiliza a tese de união estável.

VAI RECORRER

Após ser informado sobre a decisão judicial, Salvático afirmou que vai recorrer. O apresentador morreu em novembro de 2019 e, desde então, Salvático tenta provar que vivia um relacionamento amoroso com o apresentador para ter direito a herança deixada por ele.

Com informações do colunista Gabriel Perline, do iG.

