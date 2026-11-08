Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
BLOQUEIO

Justiça derruba liminar e volta a suspender funcionamento de três casas de apostas online

Plataformas Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online perdem o aval provisório e devem permanecer com atividades paralisadas até o julgamento definitivo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Justiça derruba liminar e volta a suspender funcionamento de três casas de apostas online
Autor Foto: Agência Brasil

A Justiça Federal em São Paulo derrubou, nesta sexta-feira (6), a liminar que autorizava o funcionamento de três casas de apostas online no Brasil. Com a decisão de segunda instância, que acatou um recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU), as plataformas Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online, todas administradas pela CDA Gaming, voltam a ter suas atividades, endereços eletrônicos e infraestrutura financeira suspensos até que o tribunal tome uma decisão definitiva sobre o caso.

-LEIA MAIS: Jovem de 23 anos morre após queda de moto em Rolândia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O bloqueio das operações das empresas atende à Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou o fim das chamadas "bets" no país. As três plataformas, no entanto, haviam conseguido retornar ao mercado de forma provisória na última terça-feira (3), amparadas por uma decisão inicial expedida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

Na ocasião em que concedeu a liminar favorável às empresas, a desembargadora Adriana Pileggi suspendeu os efeitos da MP sob a justificativa de que a rescisão do serviço, sem a devolução dos valores pagos ou qualquer compensação financeira, caracterizava confisco. A empresa havia comprovado o recolhimento de R$ 30 milhões ao Ministério da Fazenda para obter uma outorga com validade até 31 de dezembro de 2029.

A magistrada também argumentou que o bloqueio violava o princípio da não surpresa nas relações administrativas, determinando o restabelecimento da autorização concedida para 2025. Contudo, a rápida movimentação da AGU garantiu a reversão da medida nesta sexta-feira, tirando novamente as plataformas do ar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas BRASIL JUSTIÇA LEGISLAÇÃO Mídia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV