Justiça decreta prisão preventiva do autor de ataque em creche de SC

Ataque registrado em Blumenau

A Justiça de Santa Catarina decretou a prisão preventiva do homem que invadiu uma creche e matou quatro crianças em Blumenau, no Vale do Itajaí (SC). O crime ocorreu na quarta-feira (5).

O homem foi preso em flagrante pelo crime, passou por audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (6/4). Na decisão, o juiz plantonista alegou que a prisão deve ser mantida por conta da necessidade da ordem pública e para a aplicação da lei penal. “Blumenau, Santa Catarina e o Brasil estão de luto”, disse o magistrado na decisão.

O massacre chocou todo o país e colocou várias instituições de ensino em alerta. Em Apucarana, norte do Paraná, escolas da rede pública e privada anunciaram reforço na segurança.

SEPULTAMENTO DAS VÍTIMAS

As crianças que morreram após o ataque a uma creche em Santa Catarina estão sendo veladas nesta quinta-feira (6). Após a cerimônia de despedida, as vítimas serão enterradas em Blumenau entre a manhã e a tarde deste dia.

De acordo com as informações do G1, o velório de três das quatro vítimas foi marcado para o mesmo local e começou às 22h30 de quarta-feira (5), dia em que o atentado ocorreu.

Os locais em que as crianças serão enterradas não foram divulgados em respeito às famílias.

A morte dos alunos causou muita comoção na cidade. A população se reuniu em frente à creche para rezar pelas vítimas. As pessoas compareceram ao local com velas e incensos.

As informações são do NSC Total e do G1.

