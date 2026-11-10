Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Justiça de SP nega pedido de associações para proibir venda online de pets

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a decisão que negou o pedido de associações de proteção animal para proibir anúncios e a comercialização de animais domésticos em plataformas de comércio eletrônico. Por unanimidade, o colegiado entendeu que não existe norma legal que proíba a venda de animais na internet.

No Estado de SP, desde julho de 2024, é proibida a exposição e a venda de cães e gatos em vitrines de pet shops, shoppings e eventos, mas não há veto para o comércio em plataformas digitais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação foi ajuizada por entidades de proteção contra plataformas digitais sob a justificativa de que a venda online favorece a atuação de criadores clandestinos, estimula maus-tratos e dificulta a fiscalização pelos órgãos competentes. O pedido foi rejeitado em primeira instância pela 34ª Vara Cível da Capital, o que levou as organizações a recorrerem ao tribunal.

Ao analisar o recurso, o relator do caso, desembargador Paulo Alcides, pontuou que o ordenamento jurídico brasileiro não estabelece proibição geral ao comércio online de animais domésticos que não pertençam à fauna silvestre ou a espécies ameaçadas de extinção.

"É indiscutível a especial proteção constitucional conferida aos animais e ao meio ambiente, bem como é dever do Poder Público reprimir práticas de maus-tratos e preservar a fauna. Tal premissa, por si só, não autoriza o Judiciário impor proibição o legislador deliberadamente não instituiu", diz o magistrado na decisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em relação ao argumento das entidades sobre o risco de abusos e irregularidades, o relator ponderou que casos de maus-tratos ou criadouros ilegais exigem fiscalização e punição dos infratores pontualmente. No entanto, o risco de condutas ilícitas não justifica o bloqueio de anúncios de atividades regulares.

"O pedido formulado extrapola a atuação jurisdicional e ingressa em campo reservado à formulação de política pública e à atividade legislativa. A Constituição Federal assegura a proteção da fauna, o livre comércio e o princípio da legalidade, de modo que restrições gerais ao exercício de atividade econômica dependem de previsão legal específica", diz.

Com base nesse entendimento, a 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente confirmou a sentença da 34ª Vara Cível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
PETS/VENDA ONLINE/TJ-SP/PEDIDO/ASSOCIAÇÕES/PROIBIÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV