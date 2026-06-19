Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
DECISÃO

Justiça de SC reduz de R$ 1 milhão para R$ 30 mil multa de casal que não vacinou os filhos

Pais deixaram de imunizar as três crianças após o filho mais velho apresentar reação; perícia médica descartou alergia grave

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 18:04:33 Editado em 19.06.2026, 18:04:27
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Justiça de SC reduz de R$ 1 milhão para R$ 30 mil multa de casal que não vacinou os filhos
Autor Heins Hackbarth Junior fala sobre o assunto em um vídeo publicado em suas redes sociais - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Justiça de Santa Catarina reduziu de quase R$ 1 milhão para R$ 30 mil a multa aplicada a um casal de Ituporanga, no Vale do Itajaí, por não vacinar os três filhos. A decisão, concedida na última quarta-feira (18), reajustou a cobrança para R$ 10 mil por criança, revertendo o montante anterior de R$ 312.155,88 exigido para cada um dos menores. O recálculo foi fundamentado no artigo 537 do Código de Processo Civil, que permite a revisão judicial de penalidades consideradas excessivas de acordo com a evolução do cumprimento da obrigação.

LEIA MAIS: Ex-jogador Brasão é morto a tiros em bar no Sul de Santa Catarina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A defesa dos pais, Janaína Demétrio e Heins Hackbarth Junior, divulgou nota afirmando que a manutenção da multa milionária inviabilizaria o pagamento e comprometeria a subsistência da família, que alega enfrentar limitações financeiras. O casal negou estar desobedecendo deliberadamente às ordens judiciais e informou que já procurou os órgãos públicos para estabelecer um cronograma seguro de atualização do calendário vacinal, reforçando o respeito às autoridades sanitárias e ao Poder Judiciário. Heins publicou um vídeo sobre o assunto em suas redes sociais. Assista ao vídeo no fim da matéria.

A ação contra a família foi movida pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) em fevereiro de 2024, após o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Saúde constatarem que as cadernetas de vacinação das três crianças estavam completamente em branco. A Justiça então determinou a regularização em 45 dias, sob pena de multa de R$ 500 por dia e por criança. Como a ordem não foi cumprida no prazo, a penalidade acumulou até atingir R$ 936.467,64, valor cuja execução integral foi solicitada pelo MPSC na semana anterior à redução.

Durante o andamento do processo, os pais justificaram a recusa relatando que o filho mais velho, hoje com nove anos, sofreu uma reação severa aos seis meses de idade, o que os motivou a suspender a imunização dele e, posteriormente, dos irmãos mais novos. No entanto, uma perícia médica especializada apontou que o menino sofreu um Episódio Hipotônico-Hiporresponsivo (EHH), um evento adverso raro, de curta duração e sem sequelas, que não configura alergia grave e não impede a continuidade da vacinação. A perita ressaltou que os benefícios da imunização superam os riscos e que não há evidências científicas para privar as crianças das doses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sentença original, o juiz Eduardo Felipe Nardelli enfatizou que a vacinação infantil é obrigatória no Brasil, amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Constituição Federal. O magistrado destacou que o direito à saúde e à vida dos menores possui prioridade absoluta, sobrepondo-se às convicções dos pais. Como medida de segurança, a Justiça determinou que o filho mais velho receba a versão acelular da vacina (DTPa) nos postos do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo a proteção do menino sem o risco de novas reações associadas ao imunizante anterior.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Heins Hackbarth (@heins_hackbarth)



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
direitos das crianças Justiça de Santa Catarina Multra Judicial reação adversa Saúde Pública vacinação infantil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV