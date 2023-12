Justiça da Espanha define data de julgamento do caso Daniel Alves

O abuso teria sido cometido no final do ano de 2022

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Tribunal de Justiça de Barcelona, na Espanha, anunciou nesta quarta-feira (20) que o julgamento do jogador Daniel Alves acontecerá entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2024. O lateral brasileiro está preso em Barcelona desde janeiro de 2023, acusado de ter agredido sexualmente uma mulher espanhola no final do ano de 2022.

continua após publicidade

Em novembro, o Ministério Público protocolou o pedido de nove anos de prisão a Daniel Alves, caso o julgamento condene o jogador como culpado. A defesa da vítima, no entanto, pediu que ele recebesse a pena máxima pelo crime de estupro na Espanha, que é de 12 anos de encarceramento.

- RELEMBRE: Jogador Daniel Alves é detido pela polícia na Espanha; entenda o caso

continua após publicidade

A vítima e a defesa dela também exigiram uma indenização de 150 mil euros, aproximadamente R$ 800 mil, pelos danos físicos e psicológicos causados à mulher que acusa o jogador de a ter violado.

- Com informações Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News