O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) condenou uma empresa a pagar R$ 236,5 mil a um produtor rural que vendeu mais de 267 toneladas de cebolas e recebeu cheques sem fundos como pagamento. A decisão unânime reformou uma sentença anterior da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio do Sul e determinou ainda que a compradora arque com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

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Na primeira instância, o juiz havia acolhido os argumentos da empresa e negado o pedido de cobrança, sob o entendimento de que não havia provas suficientes da entrega da mercadoria. O produtor recorreu da decisão, alegando que o julgamento ocorreu de forma precoce, impedindo a produção de novas provas, e sustentou que a documentação já anexada aos autos era suficiente para comprovar a negociação.

Ao analisar o recurso, o relator do caso no TJSC afastou a tese de prejuízo pela falta de novas provas por considerar que os documentos já reunidos permitiam o julgamento do mérito. Segundo o magistrado, os romaneios apresentados continham os dados da compradora e demonstravam a operação comercial. Além disso, a contranota fiscal de entrada emitida pela própria empresa confirmava o recebimento de 267.840 quilos de cebolas vinculados à nota fiscal do produtor, enquanto o registro na Secretaria da Fazenda estadual atestava a retenção do Funrural e o transporte da carga em um caminhão pertencente à própria compradora.

Em seu voto, o relator ressaltou que a empresa não contestou a veracidade dos documentos apresentados. “Avulta notar que a demandada, em momento algum de sua peça defensiva, impugnou a autenticidade material desses formulários comerciais ou negou terem sido confeccionados em seu próprio estabelecimento. Limitou-se a suscitar tese puramente formal acerca da ausência de assinatura de seus prepostos no campo de recebimento, de modo que a higidez da emissão física dos documentos restou incontroversa”, observou o magistrado.

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O colegiado também confirmou que os cheques entregues pela empresa para abater parte do valor foram devolvidos por insuficiência de fundos e, portanto, não quitaram a dívida. No cálculo final, a Justiça aceitou como abatimento apenas R$ 10 mil pagos em dinheiro e outros R$ 5,28 mil referentes a uma carga de calcário, mantendo a obrigação de pagamento do saldo devedor restante ao produtor rural.

As informações são do Portal Banda B.