Justiça cobra explicações após atropelamento por PM em ato pró-Lula em Florianópolis

Jovem de 24 anos precisou de cirurgia após ser atingido por carro da polícia durante comemorações eleitorais no domingo (25)







O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) cobrou explicações oficiais das autoridades de Santa Catarina sobre o atropelamento de um motociclista de 24 anos por uma viatura da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). O incidente ocorreu no bairro Ingleses, em Florianópolis, durante as comemorações do resultado das eleições no último domingo (25). A colisão, que foi registrada em vídeo por testemunhas, resultou na internação do jovem, que precisou passar por cirurgia no Hospital Governador Celso Ramos. O caso também motivou um protesto de moradores da região na tarde de segunda-feira (26).

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Os ofícios do governo federal foram encaminhados à Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), à Secretaria de Estado da Segurança Pública e ao Ministério Público estadual (MPSC). Em nota, o ministério destacou que os desdobramentos da ocorrência estão sendo monitorados por um grupo de trabalho da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Até a manhã de terça-feira (27), a PM e o MPSC declararam não ter recebido formalmente o pedido de esclarecimento, enquanto a Secretaria de Segurança Pública informou que o assunto é tratado exclusivamente pela corporação militar.

Imagens gravadas por pessoas que estavam na rua mostram o momento exato em que a viatura policial, trafegando em alta velocidade e com a sirene ligada, atravessa o canteiro central da rodovia e atinge a lateral da motocicleta, derrubando o piloto. O vídeo ainda registra a reação imediata de revolta das testemunhas contra a atitude dos agentes. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o jovem deu entrada na emergência durante a madrugada de segunda-feira, acompanhado pela polícia. Assista ao vídeo no início da matéria.

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A Polícia Militar Rodoviária apresentou versões distintas sobre a dinâmica do acidente. Em um primeiro comunicado, enviado à imprensa na manhã de segunda-feira, a corporação alegou que o motociclista realizava manobras perigosas na rodovia SC-403 e que a viatura transpôs o canteiro para tentar interceptá-lo. O texto justificava que os freios do veículo policial falharam e que o piloto não tentou desviar. A nota afirmava ainda que moradores teriam atacado os policiais, exigindo o uso de balas de borracha e o acionamento de reforços. Pouco tempo depois, essa versão detalhada foi apagada. Em um novo posicionamento, o comando da PM limitou-se a informar que a guarnição interveio em manobras perigosas, o que culminou na batida, e garantiu que o caso será encaminhado para apuração da Corregedoria.

Ocorrência foi registrada no bairro Ingleses - Foto: Reprodução/NSC TV Ocorrência foi registrada no bairro Ingleses - Foto: Reprodução/NSC TV

O que diz o Ministério da Justiça

"O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informa que acompanha com rigor o caso envolvendo uma viatura da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina que atingiu um motociclista de 24 anos, em Florianópolis, na noite de domingo (25), durante comemorações relativas ao segundo turno das eleições.

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Diante da gravidade do fato, este Ministério expediu ofício formal cobrando esclarecimentos imediatos da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Os desdobramentos institucionais serão monitorados diretamente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio de um grupo de trabalho específico, instituído para acompanhar a apuração de casos dessa natureza.

O MJSP ressalta que a situação demanda uma apuração rápida, rigorosa e totalmente transparente por parte das autoridades locais.

O Ministério se solidariza com o jovem e sua família e reafirma o compromisso com a proteção e a segurança dos cidadãos."

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O que diz a Secretaria de Estado da Saúde

"A direção do Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, informa que o paciente deu entrada na emergência, às 1h20 desta segunda-feira (26), acompanhado da polícia. Ele foi prontamente atendido pela equipe assistencial, realizou exames e passou por cirurgia. Atualmente, o paciente encontra-se clinicamente estável, se recuperando em um quarto.

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) observa as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, que estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, especialmente os dados sensíveis relacionados à saúde, com o objetivo de preservar a privacidade e os direitos dos cidadãos. Por esse motivo, informações adicionais sobre o caso são preservadas."

O que disse a PM em novo comunicado

Na noite deste domingo (25), uma guarnição da Polícia Militar Rodoviária deslocava-se pela SC-406, retornando de um atendimento de sinistro de trânsito na região do Rio Vermelho, quando, ao chegar à SC-403, deparou-se com diversos motociclistas realizando manobras perigosas e conduzindo os veículos de forma incompatível com a segurança viária.

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Conforme informações preliminares, cabe ressaltar:

1) Diante da situação, a guarnição iniciou a intervenção para conter um dos condutores que praticava as manobras. Durante a abordagem ocorreu uma colisão de uma das motocicletas com a viatura policial.

2) O condutor da motocicleta foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

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3) Em relação às imagens divulgadas, a Polícia Militar informa que serão adotadas as medidas administrativas cabíveis, com o encaminhamento dos fatos à Corregedoria do Comando de Polícia Militar Rodoviária, para apuração das circunstâncias.

A instituição reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e a correta prestação do serviço de segurança pública à sociedade."

As informações são do G1.