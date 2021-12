Justiça autoriza uso da Força Nacional em apoio à Funai em terra Indígena do MT

Da Redação

O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Fundação Nacional do Índio (Funai), na Terra Indígena Sararé, localizada no Estado do Mato Grosso. De acordo com Portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, dia 6, a atuação da força será nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, no período de 6 de dezembro a 26 de abril de 2022. O prazo do apoio da Força Nacional poderá ser prorrogado, se houver solicitação.