Juiz é morto a tiros dentro do próprio carro em Pernambuco

Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, juiz de direito da 1.ª Vara Cível da Comarca do Recife, foi morto a tiros, dentro do seu próprio carro, um WR-V, da marca Honda, por volta das 20h desta quinta-feira (19), em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. Paulão, como o magistrado era conhecido, era juiz há 34 anos e atuou por diversas vezes como desembargador substituto.

O crime aconteceu na Rua Maria Digna Gameiro, onde o juiz foi surpreendido por criminosos que estavam em um veículo Onix, da cor vermelha, que efetuaram vários disparos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o magistrado já foi encontrado sem vida.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lamentou a morte do juiz e informou que “está entrando em contato com as autoridades policiais para o rápido esclarecimento do crime e a responsabilização dos culpados”.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou apenas que recebeu um chamado às 20h30 sobre um homicídio em Barra de Jangada e que as investigações ficarão a cargo da polícia Civil de Pernambuco (PCPE). A PCPE, por sua vez, disse por meio de nota que está investigando o caso.

Com informações: Diário de Pernambuco

