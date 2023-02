Juiz cancela casamento após noiva fazer brincadeira em cerimônia; veja

Da Redação

O vídeo da cerimônia foi publicado recentemente por Vanildo

Está circulando nas redes sociais um vídeo de um casamento que foi cancelado temporariamente por conta de uma brincadeira que a noiva fez durante a cerimônia. (Veja abaixo)

Em um determinado momento, o juiz pergunta a mulher, identificada como Mirian Ferraz Gomes, de 39 anos, se ela aceitava se casar por livre e espontânea vontade com Vanildo Vieira, de 38. No entanto, a noiva brinca e diz "não".

A atitude de Mirian foi levada a sério pela autoridade, que cancelou o casamento. “Não pode brincar. Não tem desculpa. É sério. Infelizmente, hoje, não vai casar, não”, disse o juiz.

O caso ocorreu em 2016, em São Paulo, mas viralizou recentemente após Vanildo compartilhar o vídeo na internet. Assista: null - Vídeo por: tnonline

De acordo com o artigo 1.538 do Código Civil, a celebração do casamento deve ser interrompida se alguma das partes alegar que não está se cansando por livre e espontânea vontade. Além disso, a cerimônia não poder ser remarcada no mesmo dia se for cancelado por causa dessa negativa.



