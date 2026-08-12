Juiz afastado por beber e fumar em sessão virtual é alvo de medida protetiva

Um juiz recentemente afastado de suas funções por consumir bebida alcoólica e fumar durante uma sessão de julgamento virtual, é alvo de uma medida protetiva solicitada por sua ex-mulher. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O tribunal ratificou a existência da medida de proteção em favor da ex-companheira do magistrado, mas ressaltou que, por se tratar de um processo que tramita em segredo de Justiça, não fornecerá mais detalhes sobre as circunstâncias e motivações do caso.

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O magistrado ganhou notoriedade nacional após ser flagrado bebendo vinho e fumando em uma audiência remota na última segunda-feira (10), ocasião em que a sessão precisou ser suspensa imediatamente pelos participantes. Como desdobramento do episódio, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou, no dia seguinte, o afastamento do magistrado de todas as suas atividades no TJMG. Com a decisão, ele está proibido de frequentar o prédio do tribunal e de acessar os sistemas eletrônicos da corte, e todos os processos sob sua relatoria serão redistribuídos.

Apesar da suspensão e da sindicância instaurada para averiguar sua conduta, o Tribunal de Justiça informou que o juiz continuará recebendo seu salário integralmente. O órgão explicou que a manutenção dos vencimentos durante a tramitação do procedimento está prevista na legislação aplicável e faz parte de regras uniformes.

Após a ampla repercussão do caso, o juiz gravou um vídeo no qual afirma ser vítima de difamação. Na gravação, o magistrado também proferiu ataques ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao ministro Alexandre de Moraes e a desembargadores mineiros. Sem apresentar qualquer prova que sustente as alegações, o juiz afirmou que todos os citados são corruptos.