Jovens tentam acender carvão de narguilé com álcool e se queimam

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender dois jovens, de 25 e 21 anos, que sofreram queimaduras graves após tentarem acender o carvão de narguilé com álcool. A corporação informou que as vítimas, que são primos, ficaram cobertas pelas chamas.

Os socorristas afirmaram que o fato ocorreu na noite de quarta-feira, 2 de agosto. Os primos estavam sozinhos em casa quando o fogo se alastrou. Desesperados com as chamas, o mais velho correu para de baixo do chuveiro para tentar apagar.

A pessoa responsável por acionar os bombeiros foi a avó dos jovens. Eles receberam os primeiros atendimentos e, na sequência, foram encaminhados para o Hospital Santa Casa, onde seguem internados.

A instituição de saúde informou que o mais novo teve queimaduras de segundo grau na região posterior da perna direita, até a altura da coxa. Ele está consciente, orientado e recebendo medicações para dor.

Já o mais velho, teve queimaduras mais graves, de acordo com familiares, e está internado na emergência do hospital, aguardando avaliação médica.

O caso ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

