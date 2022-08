Jovens desaparecidos: Polícia Civil do Rio tenta identificar segundo corpo

Rayanderson Guerra (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e familiares dos jovens desaparecidos após serem interceptados por criminosos armados em um carro de aplicativo a caminho de um shopping em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tentam identificar um segundo corpo encontrado no Rio Capenga - local onde uma das vítimas já foi localizada.

continua após publicidade .

O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu e aguarda o reconhecimento dos familiares. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas no local na manhã desta quarta-feira, 24.

O carro em que os quatro jovens estavam foi interceptado por criminosos armados e encapuzados. Continuam desaparecidos Douglas de Paula Pamplona, de 22 anos, Adriel Andrade Bastos, de 24, e Jhonatan Alef Gomes, de 28 anos. O local é ponto tradicional de desova de cadáveres por um grupo miliciano que atua na região.

continua após publicidade .

"O que aconteceu com eles foi uma maldade, uma crueldade, uma covardia que a gente vê acontecendo todo dia no nosso estado e no nosso país. Pessoas estão tirando a vida dos outros por nada. E elas tiram a vida porque sabem que vão ter outra oportunidade. Os familiares que perdem e não têm mais isso", afirmou Adilson Gomes à imprensa, irmão de um dos desaparecidos.

O motorista do carro de aplicativo contou à polícia que o grupo de homens interceptou o veículo e retirou os passageiros, que foram amarrados e levados. A investigação indicou que os milicianos Delson Lima Neto, o Delsinho, irmão do miliciano Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, e Renato Alves de Santana, conhecido como Fofo, participaram do crime. Os dois foram mortos no sábado passado, dia 20, durante uma troca de tiros com policiais.

A polícia investiga duas hipóteses: de que o grupo de amigos estaria usando e vendendo drogas na área de atuação dos milicianos ou de que um dos rapazes comprou um produto de um parente de Delsinho e pagou com um cartão clonado - por isso o pagamento foi cancelado.

A polícia já identificou o corpo de Matheus Costa da Silva, de 21 anos, morador de Nova Iguaçu que estava desaparecido desde 12 de agosto. O corpo foi encontrado no Rio Capenga, na mesma cidade, na noite de segunda-feira, 22.