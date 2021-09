Jovens dançam em cima de carro funerário em baile funk

Da Redação

Um registro, que repercutiu nas redes sociais, mostra jovens dançando em cima de um carro funerário em um baile funk, em Sorocaba, São Paulo. O flagrante foi feito no último domingo (26).

No vídeo é possível notar que o veículo tentou passar no meio da multidão, porém, a via estava bloqueada. Então, dois jovens subiram no teto do carro e começaram a dançar. Os dois estavam sem máscara.

Por meio de uma nota, a funerária alegou que havia dois funcionários no carro e que eles estavam indo realizar a remoção de um corpo, mas acabaram sendo surpreendidos pela aglomeração, que era uma festa clandestina.

A empresa disse ainda que os trabalhadores "ficaram assustados, com medo e se sentiram coagidos" e que o carro ficou danificado.



A funerária também expressou "profunda indignação e total repúdio às atitudes de vandalismo e completo desrespeito praticados contra os colaboradores, sobretudo, em razão da atividade delicada e essencial praticada pela empresa e o momento de dor dos familiares enlutados".

Além disso, afirmou que tomará as medidas judiciais cabíveis.

Com informações; G1.