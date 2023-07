Jovem vomita na boca de mulher durante beijo; veja se tiver coragem

Siga o TNOnline no Google News

O vídeo que mostra um jovem beijando uma mulher de vestido azul viralizou no Twitter, nesta quarta-feira (12), por um motivo um tanto quanto indigesto: o flagra captura o exato momento em que o homem vomita na boca da parceira. A princípio tudo parecia correr bem, até que o homem tem uma espécie de soluço e, segundos depois, um jato marrom sai da boca dele.

Os internautas, indignados, não perdoaram a situação e, principalmente, a divulgação do vídeo. “Eu não queria ter visto” e “novo trauma liberado com sucesso” foram dois dos comentários deixados na publicação. Alguns perfis ainda ficaram com dúvidas sobre a situação: “Minha pergunta é como ele não sentiu que ia vomitar”, questionou um deles.

Outros usuários da rede social entraram na dança e comentaram “eu não vou ver sozinho” na publicação, para que o algoritmo apresente o vídeo a mais pessoas. Fãs ou haters?

Assista ao vídeo (Reprodução / Twitter @oscarvideojr):

