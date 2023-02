Jovem viraliza após faturar R$ 400 por cobrar por beijos no carnaval

Da Redação

Ela vestiu sua fantasia vermelha com muito brilho na última segunda-feira (20)

A criatividade dos jovens é capaz de dominar o mundo, se assim eles desejarem. Um exemplo disso é a mineira Raphaela Oliveira, de 22 anos, que inovou na fantasia de carnaval e viralizou nas redes sociais como a "beijoqueira" do ano.

A jovem do município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, escolheu vestir uma placa com os dizeres "Selinho R$ 1 e Beijo R$ 5". Com a sua fantasia de "Barraca do Beijo", Raphaela lucrou R$ 400 em um único dia.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Ela vestiu sua fantasia vermelha com muito brilho na última segunda-feira (20), durante o desfile do Bloco Garotas Solteiras e nas ruas da região da Savassi. Em entrevista para o g1, a analista de Marketing contou que alguns pagaram em dinheiro, e outros via PIX.



"A galera levou na brincadeira, todo lugar que eu passava a gente percebia o povo lendo a placa. Tinha gente sem coragem de chegar... outros falavam 'nossa, você tá cobrando mesmo?', e eu respondia: vou cobrar mesmo", relembrou a jovem.

Rapha é conhecida no grupo de amigos por ser muito 'beijoqueira'. Ela decidiu, então, juntar essa piada interna com a fantasia do Carnaval. "Meus amigos já me desafiaram várias vezes em outras festas, pra saber quantas pessoas eu ia beijar. Então pensei na barraca do beijo, aquelas de festa junina. Só que o beijo nessas barracas é cobrado, né? Nada mais justo que cobrar também", brinca.

Dinheiro do Carnaval, fica no Carnaval

Lucrando R$ 400 em um único dia, a mineira não guardou o arrecadado. O dinheiro foi gasto durante as festividades de Carnaval mesmo. Raphaela conta que usou a verba em alimentação e bebida, para ela e as amigas. "Vou ter que pensar como vou empreender de novo."

Os planos para o futuro, agora, é focar em sua festa de aniversário, que será feita em julho deste ano. "No meu aniversário eu pretendo refazer algo assim... já tenho alguns temas pra ganhar dinheiro de novo", contou.

Fonte: Informações g1.

