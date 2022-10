Jovem viraliza ao mostrar itens esquecidos em motel da família

Da Redação

Ana Flávia está viralizando nas redes sociais e já conta com mais de 1 milhão de seguidores

Uma jovem, de 22 anos, está viralizando nas redes sociais por divulgar vídeos onde mostra itens que foram esquecidos no motel da família delta, em Goiânia, Goiás. Diversas coisas inusitadas são deixadas no estabelecimento, como, por exemplo, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), pneu, alianças, entre outros.

O perfil de Ana Flávia Cruz no TikTok já conta com mais de 1 milhão de seguidores.

Vários objetos como óculos, relógios, celulares, chaves (até de carro e moto), controles de portão, remédios e muito mais estão na lista. São tantas coisas, que ela já publicou mais de 10 vídeos só dos “esquecidos”.

Assista:

Em um dos vídeos ela explica que, durante a pandemia, entre os objetos mais esquecidos pelos clientes estavam máscaras e álcool em gel. Ana, que é odontóloga, também publica curiosidades sobre motéis e coisas inusitadas que acontecem no local.



Com informações do G1.

