Jovem viaja a Londres e desaparece; família acha que ela está presa

Uma brasileira de 22 anos desapareceu, e a família dela busca respostas para compreender o que houve. Uma tia de Maria Iara de Brito Sousa conversou com a imprensa e revelou que a jovem viajou para Londres, na Inglaterra, em abril deste ano atrás de uma suposta oferta de emprego.

Após meses sem notícias, a família recebeu um telefonema da garota direto da capital inglesa. Ela disse que estava bem e que havia sido presa, mas não deu detalhes sobre o episódio.

A tia conversou com a equipe de reportagem do G1 e alegou que existe a suspeita de que a sobrinha tenha sido capturada por tráfico de drogas. A família contou que a menina saiu de Fortaleza, no Ceará, e foi para São Paulo, antes de partir para Londres.

Quando estava no estado paulista, Maria entrava em contato com os parentes diariamente. No entanto, após um certo tempo, não houve mais notícias da jovem.

A família entrou em contato com a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. Família também entrou em contato com consultor jurídico do Itamaraty.



A tia da jovem afirmou que recebeu uma ligação de Maria Iara onde ela explicava que foi presa por conta de drogas.

"Recebi uma ligação que é provavelmente de fora do país, de um número de fora. Iara falando para mim e para a família não se preocupar que estava bem que estava em Londres e que estava com saudade. Ela falou que ia ter uma audiência no dia 3 de agosto e, quando for autorizada, ela disse que vai entrar em contato todos os dias com a gente".

No fim da conversa, a tia disse que a jovem pediu perdão e que não fosse esquecida pela filha que tem no Brasil. "Ela estava chorando muito e pedia perdão para todos e para mãe. Que amava a mãe dela, a filha dela, e pediu para gente, para a filha não esquecer ela", afirmou a tia.

Com informações do G1.

