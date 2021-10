Da Redação

Jovem vai parar no hospital após usar short jeans apertado

Em um vídeo, que está repercutindo no Tik Tok, uma americana, de 25 anos, relata que precisou ser internada depois de utilizar um short jeans muito apertado em um encontro. De acordo com Sam, a calcinha a incomodava bastante, pois se comprimia contra as nádegas.

Ao retornar para casa, a jovem notou que havia um ferimento no local. Com o passar do tempo, a região começou a doer e Sam precisou receber atendimento médico.

Ainda de acordo com a americana, um médico prescreveu antibióticos para uma infecção de pele. Após isso, ela retornou para casa. Mas, no dia seguinte, Sam não se sentia bem e reclamava de dores, precisando ser encaminhada novamente para o hospital.

Sam foi diagnosticada com sepse, uma infecção generalizada. “Eu estava tremendo, sem ar, não conseguia andar e estava com dores extremas no corpo todo. Os médicos me internaram na UTI, e foi quando eu percebi que a situação era mais séria do que eu pensava“, diz a jovem.

A mulher ficou na UTI por cerca de quatro dias. Os profissionais de saúde pensaram na possibilidade de retirar a pele infectada, pois a região do reto estava ficando necrosada, entretanto, não foi preciso, já que Sam reagiu bem ao tratamento.

Conforme a moça, a internação durou cerca de uma semana. O vídeo repercutiu recentemente na rede social.

Com informações; Metrópoles.