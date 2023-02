Jovem usa serra elétrica para esquartejar morador de rua

Da Redação

Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram assassino e vítima entrando juntos no prédio

Um crime brutal foi registrado no último domingo (5), em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O autor, um jovem de 23 anos, é suspeito de esquartejar um morador de rua com uma serra elétrica dentro de um apartamento.

Imagens da câmera de segurança do prédio onde o crime ocorreu mostram o suspeito entrando com a vítima no local. De acordo com a Polícia Militar (PM), após cometer o crime, o jovem confessou a autoria para um advogado que acionou a PM. Ele teria esquizofrenia e está internado em uma clínica psiquiátrica.

Segundo a PM, no local do crime foi encontrada uma serra elétrica com sangue e as partes do corpo da vítima dentro de sacos plásticos armazenados no banheiro, em estado avançado de decomposição.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, o corpo da vítima vai passar por exames para a identificação da vítima. O suspeito do crime já tem um histórico de crime, aos 17 anos, ele confessou ter matado a própria mãe.

Com informações da Ricmais e Estado de Minas.

