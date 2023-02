Jovem transmite ao vivo enquanto assalta motorista à mão armada; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem, de 23 anos, está sendo procurado pela polícia

Um homem, de 23 anos, está sendo procurado pela polícia após realizar uma transmissão ao vivo em que aparece com uma arma de fogo assaltando um motorista e levando o carro dele no Rio de Janeiro. Ele foi identificado como Marlon Oliveira dos Santos e, nas imagens, feitas na tarde de quinta-feira (16), é possível ver a reação chocada de parte dos seguidores e as recomendações para que ele interrompa a transmissão em tempo real no Instagram.

continua após publicidade .

"Desde, desce, desce, tira o cordão. Vai tomar. Tira a aliança. Cadê o telefone?", grita o assaltante. Em seguida, ele entra no veículo roubado e ainda anuncia: "vou pegar outro agora".

-LEIA MAIS: P reso por morte de mulher e filhos dopou vítimas, diz delegado

continua após publicidade .

"Meu Deus, eu to passando mal", disse uma seguidora que acompanhava a movimentação, registrada na Avenida Santa Cruz. Conforme a Polícia Civil, Marlon tem quatro anotações criminais, sendo que três delas são por roubo. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso, na 35ª DP.

"O jovem foi identificado e a autoridade policial representou pela prisão temporária dele. Os Setores de Inteligência da unidade, da 34ª DP (Bangu) e 36ª DP (Santa Cruz) realizam pesquisas para localizar as possíveis vítimas, a fim de que sejam ouvidas", disse a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em nota ao site UOL.

A transmissão do assalto impressionou o delegado responsável pelo caso, Vilson de Almeida: "Muito abuso da parte dele. Nunca tinha visto isso. Já identificamos e pedimos a prisão".

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

As informações são do site UOL.



Siga o TNOnline no Google News