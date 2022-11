Jovem toma zolpidem, alucina e compra pacotes para Buenos Aires

Da Redação

O medicamento só pode ser utilizado sob prescrição médica

Um relato fora do comum está tomando conta das redes sociais. Um jovem, de 22 anos, que sofre com insônia, ficou alucinado após ingerir um medicamento controlado para tratar esse problema: o zolpidem. O uso da medicação fez com que o rapaz adquirisse dois pacotes de viagem para Buenos Aires, capital da Argentina.

“Eu tomei a medicação e me deitei. Quando me deitei, comecei a sentir fome. Levantei e fui pegar a comida na geladeira. Me sentei na cama e fiquei olhando o Instagram. Nisso já começam os lapsos de memória”, disse Pedro Henrique Alves.

No dia seguinte, Pedro descobriu que o uso da medicação fez ele fazer coisas inusitadas. Ao checar o celular, notou que enviou um vídeo a uma amiga. “Eu sonhei que a rainha de Genóvia está vindo me pegar e estou indo embora. Tchau para todo mundo. Um dia eu volto, talvez não.”

Em uma entrevista à equipe da rede Globo, Pedro explicou que toma o zolpidem desde 2020, porém, o medicamento é indicado apenas para alguns casos de insônia e não pode ser usado por mais de quatro semanas.

Devido à alucinação, o jovem já entrou em casa "furada". Uma delas, por exemplo, foi adquirir dois pacotes de viagem.

“Comprei dois pacotes de viagens em Buenos Aires. Cada pacote ficou R$ 4,5 mil, totalizando R$ 9 mil as duas viagens. Pela manhã, a agência de viagem me ligando. A primeira vez que atendi foi para perguntar se eu comprava viagens e eu reconhecia. Falei que não reconhecia. Depois foi um banco falando que eu tinha tentado fazer essa compra de R$ 9 mil, pedindo autorização para ligar. Eu já liguei diretamente para um agente da viagem e falei que pensava cancelar a viagem, e ela veio me perguntar o motivo. Aí expliquei: tomei o zolpidem."



Pedro Henrique conseguiu cancelar a viagem.

Com informações do G1.

