Jovem tenta encher galão de 20L com refil de refrigerante em fast food

Uma situação inusitada viralizou nas redes sociais, um vídeo mostrando um cliente em uma lanchonete da rede de fast food Burger King, localizada no Shopping Itapevi Center, em São Paulo. Nas imagens, ele tenta encher um galão de 20 litros com refrigerante do refil disponível no estabelecimento.



Durante a cena, o cliente entra em discussão com um funcionário, que tenta explicar que essa prática não é permitida e está em desacordo com as regras vigentes. O jovem argumenta que, como pagou pelo refil à vontade, deveria poder encher o galão sem problemas.

A situação chamou a atenção de quem estava na praça de alimentação. A mulher, que flagrou a cena, diz que os funcionários ficaram constrangidos e tiveram que desligar a máquina: “Achei uma falta de respeito”, conta a cliente, que não quis se identificar.

Um vídeo mostra parte da conversa entre o funcionário e o cliente, que diz: “Paguei a parada. É seu?” “Se eu paguei à vontade e tomar tudo isso aqui?”



Ele seguiu a regra o “beba a vontade!?”

Esse tipo de vídeo costumava ser comum há alguns anos, com vários youtubers realizando desafios semelhantes.



No entanto, o Burger King atualizou as regras do programa de refil desde então. Agora, de acordo com as novas normas, é expressamente proibido transferir o líquido do refil para outros recipientes, como o galão de 20 litros no caso do vídeo.

Os clientes ainda podem desfrutar do refil à vontade dentro do tempo determinado, mas não podem levar o líquido para fora do copo original fornecido pela lanchonete.

Com informações do G1

