Jovem tenta buscar equipamento de pesca na água e morre afogado

Um jovem, de 25 anos, morreu após se afogar durante pescaria no Rio Tocantins. Filipe Araújo Andrade teria se atirado na água para buscar um molinete – bobina usada em varas de pesca - que havia caído e acabou desaparecendo. O caso aconteceu no sábado (15).

Segundo testemunhas, ele morava em Gurupi e estava um rancho que fica perto da vila São Miguel, em Peixe, no sul de Tocantins. Após a tentativa de recuperar a peça da vara, o jovem tentou chegar até a margem do rio, porém, a correnteza estava forte. Um dos amigos disse ainda que a vítima não sabia nadar e se desesperou.

Os amigos afirmaram à Polícia Militar (PM) que tentaram nadar até Filipe, mas justamente por causa da correnteza não conseguiram alcançá-lo.

Devido ao desespero, o jovem acabou se cansando e desapareceu nas águas do rio. O corpo, conforme a PM, foi localizado pouco tempo depois pelos amigos que estavam participando da pescaria com Filipe. Equipes da perícia e Instituto Médico Legal estiveram no local da ocorrência.

Com informações, g1

