Jovem tem sanguessugas de estimação e as alimenta com o próprio sangue

Após perceber que os vídeos ganharam muito engajamento nas redes, a jovem continuou com o conteúdo

Uma jovem moradora dos Estados Unidos chocou a internet ao apresentar seus bichinhos de estimação nada comuns. Identificada como Sommer Seeley, a mulher tem sanguessugas em casa e as alimenta com seu próprio sangue.

Por meio de vídeos publicados no TikTok, os internautas podem ver os parasitas se alimentando, na perna da jovem. As cenas chocaram milhares de usuários das redes sociais. Assista no decorrer da matéria.

Em entrevista para o portal "Need to Know", ela contou que o hábito começou como uma maneira de sanar uma curiosidade estranha. Após perceber que os vídeos ganharam muito engajamento nas redes, a jovem continuou com o conteúdo. As filmagens contam com milhões de visualizações e milhares de comentários.

A influenciadora mantém, ao todo, cinco sanguessugas há quatro anos. Ela revela o apelido carinhoso que deu aos pets: Golden Girls, garotas de ouro. Ela afirma ainda que as “garotas” têm bastante apetite. “Elas conseguiam sugar por uma hora ou mais!”, relatou.



Para facilitar o processo de alimentação, Sommer comprou um kit de flebotomia. O acessório permite que ela tire seu sangue e consiga alimentá-los quando está longe. “Eu extraio meu próprio sangue e coloco-o na pele de salsichas. Assim, consigo dar de comer sem que isso se torne um problema”.

Entre as publicações mais bombadas, está um registro da tiktoker e sua ex-namorada de mãos dadas enquanto os anelídeos drenam suas pernas. “Encontre uma garota que goste das suas sanguessugas”, escreveu na legenda.

O objetivo da jovem é mostrar que todos os animais têm seu valor. Sommer acredita que está conseguindo. “Pessoas já me contaram que nunca perceberam o quão fofos e fascinantes esses parasitas são, e que eles estão adotando alguns por minha conta”, comemorou.



A atual companheira da influenciadora, Jozie, também gosta dos bichinhos. “Se você ama animais estranhos e de baixa manutenção e não tem nojo de sangue, eles são ótimos pets”, finalizou.

Fonte: Informações do Metrópoles.

