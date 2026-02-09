Leia a última edição
Jovem tem rosto recortado após levar 15 facadas por recusar pedido de namoro

De acordo com a mãe da jovem, o pedido de namoro, que foi recusado pela jovem de forma educada, já que ela não conhecia o rapaz

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 13:48:28 Editado em 09.02.2026, 13:48:24
Jovem tem rosto recortado após levar 15 facadas por recusar pedido de namoro
Autor Alana Anísio Rosa permanece internada em estado grave - Foto: Reprodução

Uma jovem de 20 anos foi brutalmente atacada dentro de casa e sofreu mais de 15 golpes de faca na última sexta-feira (06), no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Alana Anísio Rosa permanece internada em estado grave.

Segundo a família, ela está entubada e em coma induzido. O suspeito do crime, Luiz Felipe Sampaio, foi preso por policiais militares do 1º BPM (Venda da Cruz) e encaminhado à 73ª Delegacia de Polícia (Neves), onde foi autuado por tentativa de feminicídio.

De acordo com a mãe da vítima, Jaderluce Anísio de Oliveira, Alana sofreu ferimentos graves em diversas partes do corpo, incluindo rosto, pescoço, ombros e região da face. A jovem passou por uma cirurgia de aproximadamente cinco horas e, após o procedimento, foi levada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Conforme relatado pela família, o quadro clínico é considerado extremamente delicado.

Ainda segundo a mãe, houve uma breve melhora no estado de saúde da jovem no domingo, quando ela chegou a ser desentubada e abriu um dos olhos. No entanto, devido à queda na saturação, Alana precisou ser novamente entubada e sedada.

A família afirmou que Alana e o suspeito nunca mantiveram qualquer tipo de relacionamento. Segundo o relato, Luiz Felipe passou a seguir a jovem nas redes sociais e, após vê-la em uma academia do bairro, passou a enviar flores e chocolates à residência da família, acompanhados de mensagens com elogios e assinaturas como “admirador secreto”.

O último envio ocorreu em dezembro do ano passado, quando o homem se identificou e fez um pedido de namoro, que foi recusado pela jovem de forma educada. Conforme a mãe, Alana afirmou que estava focada nos estudos e que sonhava em cursar Medicina.

Na quinta-feira (05) que antecedeu o crime, o suspeito tentou se aproximar novamente da jovem, mas foi impedido pelo cachorro da família. No dia seguinte, ele invadiu a residência onde Alana mora com os pais e a atacou. A mãe encontrou a filha gravemente ferida ao chegar em casa e prestou os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico.

A família pede justiça e reforça o apelo por medidas mais rigorosas contra crimes de violência contra a mulher. Luiz Felipe passou por audiência de custódia neste domingo, quando a Justiça decidiu converter a prisão temporária em preventiva. Na decisão, foi considerado que a vítima não possui condições de prestar depoimento e que sua segurança poderia ser comprometida caso o suspeito fosse colocado em liberdade.

Informações: Jornal Extra

