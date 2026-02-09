Jovem tem corpo incendiado pelo companheiro na frente da filha em GO

Emilli Vitória Guimarães Lopes, de 23 anos, está internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após ter o corpo incendiado dentro de casa. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (28), em Aparecida de Goiânia, na frente da filha do casal, de apenas 3 anos. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio.

O companheiro da vítima, um jovem de 22 anos, afirmou à polícia que o episódio foi um acidente doméstico provocado por uma explosão de álcool enquanto Emilli preparava o jantar. No entanto, a versão é contestada por familiares e baseia-se no relato espontâneo da filha, que afirmou aos avós ter presenciado o pai jogando fogo na mãe. O suspeito alegou ainda que não avisou a família da jovem a pedido da própria vítima, versão que os parentes refutam.

Segundo a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), a família de Emilli já solicitou medidas protetivas e relatou um histórico de agressões anteriores no relacionamento. Vizinhos também confirmaram a frequência de brigas no apartamento do casal. Até o momento, o homem não foi preso, e a investigação segue sob sigilo para preservar a integridade das vítimas.



