Jovem sequestrada diz que ex já colocou soda cáustica na caixa d’água da casa dela

A jovem Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 anos, resgatada após ser sequestrada, amordaçada e acorrentada pelo ex-marido em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, revelou novos detalhes sobre o histórico de violência provocado pelo agressor.

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A vítima relatou que, após o término do casamento de seis anos, o homem estourou bombas em sua residência, afrouxou os pneus de seu carro e quebrou câmeras de segurança e colocou soda cáustica em sua caixa d'água. O suspeito foi detido na última sexta-feira (21) pela Polícia Militar após desrespeitar uma ordem de parada e tentar fugir em alta velocidade. Ele confessou ter dopado a jovem com medicamentos antidepressivos para levá-la ao cativeiro.

O sequestro teve início na segunda-feira (17), quando a família registrou o desaparecimento de Emiliane após imagens de segurança a registrarem saindo de uma clínica no bairro Jardim Barragem I. De acordo com o depoimento da vítima, o ex-marido planejou a emboscada e utilizou um pano ensopado com uma substância não especificada para atacá-la. Apesar de tentar resistir e gritar por socorro, a jovem conta que o agressor forçou o tecido contra seu nariz e boca, causando lesões em sua garganta e fazendo com que ela perdesse os sentidos. Ao acordar, ela já estava amarrada no cativeiro.

O resgate foi realizado por equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), que localizaram a vítima no Setor Jardim América III, em uma casa que havia sido alugada pelo suspeito dias antes e contava com reforço na segurança externa. Os policiais decidiram invadir o imóvel trancado após ouvirem barulhos vindos do interior. Em um dos quartos, Emiliane foi encontrada em estado de debilidade física, amordaçada, usando uma máscara no rosto que dificultava a respiração e com os braços, pernas e pescoço imobilizados por cordas, algemas e correntes. Segundo o relato da jovem aos policiais, o ex-marido afirmava constantemente que ela nunca mais sairia do local e que a vida dos dois terminaria ali.

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O homem deve responder criminalmente por sequestro e porte ilegal de arma de fogo. A defesa do investigado informou que o cliente relatou ter sido procurado inicialmente pela vítima, ocasião em que o encontro teria ocorrido. O advogado responsável afirmou que aguardará a conclusão do relatório policial e o depoimento formal do suspeito para se manifestar detalhadamente sobre as acusações, com o objetivo de preservar o andamento e a integridade das investigações.



