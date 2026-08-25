Jovem sequestrada diz que ex já colocou soda cáustica na caixa d’água da casa dela
Emiliane Tamara também afirma que homem soltou rodas de seu carro, estourou bomba, quebrou câmera de sua residência
A jovem Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 anos, resgatada após ser sequestrada, amordaçada e acorrentada pelo ex-marido em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, revelou novos detalhes sobre o histórico de violência provocado pelo agressor.
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A vítima relatou que, após o término do casamento de seis anos, o homem estourou bombas em sua residência, afrouxou os pneus de seu carro e quebrou câmeras de segurança e colocou soda cáustica em sua caixa d'água. O suspeito foi detido na última sexta-feira (21) pela Polícia Militar após desrespeitar uma ordem de parada e tentar fugir em alta velocidade. Ele confessou ter dopado a jovem com medicamentos antidepressivos para levá-la ao cativeiro.
O sequestro teve início na segunda-feira (17), quando a família registrou o desaparecimento de Emiliane após imagens de segurança a registrarem saindo de uma clínica no bairro Jardim Barragem I. De acordo com o depoimento da vítima, o ex-marido planejou a emboscada e utilizou um pano ensopado com uma substância não especificada para atacá-la. Apesar de tentar resistir e gritar por socorro, a jovem conta que o agressor forçou o tecido contra seu nariz e boca, causando lesões em sua garganta e fazendo com que ela perdesse os sentidos. Ao acordar, ela já estava amarrada no cativeiro.
O resgate foi realizado por equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), que localizaram a vítima no Setor Jardim América III, em uma casa que havia sido alugada pelo suspeito dias antes e contava com reforço na segurança externa. Os policiais decidiram invadir o imóvel trancado após ouvirem barulhos vindos do interior. Em um dos quartos, Emiliane foi encontrada em estado de debilidade física, amordaçada, usando uma máscara no rosto que dificultava a respiração e com os braços, pernas e pescoço imobilizados por cordas, algemas e correntes. Segundo o relato da jovem aos policiais, o ex-marido afirmava constantemente que ela nunca mais sairia do local e que a vida dos dois terminaria ali.
O homem deve responder criminalmente por sequestro e porte ilegal de arma de fogo. A defesa do investigado informou que o cliente relatou ter sido procurado inicialmente pela vítima, ocasião em que o encontro teria ocorrido. O advogado responsável afirmou que aguardará a conclusão do relatório policial e o depoimento formal do suspeito para se manifestar detalhadamente sobre as acusações, com o objetivo de preservar o andamento e a integridade das investigações.