Jovem sente ardência nas costas e percebe que foi baleada

Uma jovem, de 16 anos, foi encaminhada para o Hospital João XXIII com duas perfurações nas costas, provocadas por disparos de arma de fogo. O caso aconteceu no último domingo (03), na Vila Marçola, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Em conversa com a Polícia Militar, a jovem afirmou que estava na praça do Cardoso, na companhia do namorado, quando sentiu um impacto nas costas seguido de ardência. Ao checar o que poderia ter ocorrido, a garota percebeu que havia sido vítima de disparos.

A jovem foi socorrida e levada para o hospital, onde passou por cirurgia. Uma das balas chegou a transpassá-la, enquanto a outra ficou alojada em um dos pulmões.

A vítima ainda acrescentou que não mora na região e não tem qualquer desafeto. Ela acredita ter sido vítima de “bala perdida”. De acordo com o site ‘O TEMPO’, o namorado da jovem confirmou a versão. Ele não ficou ferido na ação.

