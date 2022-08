Jovem se envolve em batida contra caminhão na BR-282 e morre

Da Redação

Familiares e amigos descreveram Maisa como uma pessoa "maravilhosa, batalhadora, guerreira e independente"

Um grave acidente resultou na morte de uma jovem, de 20 anos, na madrugada de domingo (14), na BR-282, em Joaçaba, Santa Catarina. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Maisa Dorneles, colidiu o veículo que conduzia contra um caminhão.

Maisa dirigia uma Saveiro com placas de Catanduvas, município na região oeste catarinense, e o veículo ficou completamente destruído.

Ainda conforme a equipe dos bombeiros, o motorista do caminhão, de 33 anos, não ficou ferido. Ele estava em pé, ao lado do caminhão, e apresentava sinais vitais estáveis quando as autoridades chegaram.

Até o momento, não há informações sobre como o acidente aconteceu. A Polícia Científica e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Maisa e a descreveram como uma pessoa "maravilhosa, batalhadora, guerreira e independente".

Com informações do g1.

