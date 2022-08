Jovem se acidenta às vésperas de intercâmbio e morre no dia do voo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sabrina Romanovski, de 21 anos se acidentou na terça-feira (9)

Uma jovem de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, morreu no dia em que viajaria a Portugal para um intercâmbio. Sabrina Romanovski, de 21 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (11) no Hospital Regional do Oeste (HRO), onde estava internada depois de sofrer um grave acidente de trânsito na terça-feira (9).

continua após publicidade .

Ela faria a viagem com o noivo, que também estava no carro, porém, sofreu ferimentos leves e já recebeu alta do hospital.

De acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu quando um carro aquaplanou na SC-480, no momento em que chovia muito, invadiu a pista contrária e bateu no veículo onde Sabrina estava. O carro deles, segundo o resgate, saiu da pista e tombou.

continua após publicidade .

De acordo com o advogado da família, Jandir Fernandes, Sabrina e o namorado embarcariam para a Europa na noite desta quinta. O nome da instituição onde ela estudaria não foi divulgado.

"Eles iam juntos construir uma vida em outro país. Estava tudo certo para ir. Na terça-feira, eles iam aproveitar para ver amigos, comemorar e aconteceu uma fatalidade", disse o advogado.

Sabrina estava internada em coma e a morte dela foi confirmada às 2h após uma parada cardíaca, de acordo com Fernandes.

As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News