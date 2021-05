Jovem recebe seis doses da vacina contra Covid por engano

Continua após publicidade

Por um engano, uma jovem de 23 anos acabou recebendo seis doses da vacina contra a Covid-19 na Comuna de Massa, no Norte da Itália. Por conta disto, a mulher ficou hospitalizada, mas recebeu alta nesta segunda-feira (11) e passa bem.

De acordo com as autoridades de Saúde do país, a jovem atua como residente de psicologia clínica e, por este motivo, foi imunizada contra o coronavírus no grupo prioritário. Ainda conforme eles, a psicóloga recebeu uma ampola inteira da vacina Sars-Cov-2 da Pfizer/BioNTech, que contém seis doses.

As profissionais de saúde responsáveis pela aplicação do imunizante perceberam o erro cometido e encaminharam a jovem a um departamento de emergência em Massa, onde ficou em observação.

Mesmo não sofrendo nenhum problema com o excesso de doses, a residente será monitorada por médicos. Eles avaliarão os efeitos dessas doses a mais em seu sistema imunitário.

A Agência Italiana de Medicamento (AIFA) irá apurar o caso.