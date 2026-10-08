Jovem recebe mais de R$ 10 mil após empresas perderem fotos da formatura em SC
Justiça considerou grave a falha na prestação do serviço, especialmente porque organização proibia registros com celulares nos estúdios do baile
Uma formanda em engenharia mecatrônica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Joinville, obteve na Justiça o direito de receber mais de R$ 10 mil em indenização após as empresas organizadoras de sua formatura perderem as fotos oficiais do baile. A decisão, proferida no final de setembro pelo 2º Juizado Especial Cível da comarca, considerou como agravante o fato de a organização proibir estritamente o uso de celulares e câmeras particulares nos estúdios fotográficos montados para o evento, ocorrido em agosto de 2025.
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A jovem de 24 anos havia contratado os serviços das duas empresas responsáveis pela festa, mas, ao receber o link com as imagens do evento, notou a ausência dos registros feitos nos estúdios profissionais. Nesses espaços, ela havia posado com um vestido rosa ao lado de familiares e amigos que viajaram de outros estados para a celebração. Segundo a engenheira, que preferiu não se identificar, seu namorado chegou a ser repreendido pela equipe do evento ao tentar fotografá-la no local com um aparelho próprio. A justificativa da empresa era de que as fotos oficiais exclusivas serviriam para uma compra futura. Após tentar resolver o problema diretamente com a organização e recorrer ao Procon sem sucesso, ela acionou o Judiciário.
No desenrolar do processo, as organizadoras argumentaram que não possuíam mais os arquivos, alegando que as imagens não haviam sido compradas e, por isso, teriam sido descartadas do acervo. O juiz responsável pelo caso rejeitou a justificativa, ressaltando que cabia às empresas a captura e o armazenamento seguro do material, especialmente diante da proibição de registros amadores. Além disso, provas anexadas aos autos demonstraram que a própria organização tentou procurar os arquivos após ser questionada, evidenciando a falha na prestação do serviço.
O magistrado destacou que a situação ultrapassou o mero aborrecimento ou descumprimento contratual, configurando a perda de memórias de um momento único e insubstituível na vida da autora. Como as empresas também desobedeceram a uma ordem judicial inicial que determinava a preservação dos arquivos digitais, a Justiça converteu essa obrigação em uma indenização de R$ 2 mil. A condenação solidária, que obriga ambas as empresas a pagarem juntas, inclui ainda R$ 1,5 mil por danos morais e a devolução de R$ 6.642,73 referentes à rescisão do contrato provocada pela falha. Os valores totais ainda passarão por acréscimo de juros e correção monetária. Um pedido da formanda para a aplicação de uma multa contratual extra de R$ 50 mil foi negado pelo juizado.