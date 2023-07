Jovem que viralizou ao passar 48 horas grávida cancela “ficante”

Siga o TNOnline no Google News

A jovem Eduarda Pompeu da Silva, de 20 anos, que viralizou após o resultado de um exame apontar que ela estaria grávida, decidiu cancelar o rapaz com quem se relacionava após ele não querer assumir o bebê. A curitibana detalhou à Banda B como foram as 48 horas em que pensou estar esperando um filho.

Após contar ao ‘ficante’ que estava grávida, a jovem disse que ele ficou revoltado e desapareceu, sem prestar nenhuma assistência. Diante disso, ela bloqueou o rapaz do WhatsApp.

“Mandei mensagem pro meu ‘ficante premium’ e falei: fulano de tal, fiz o beta, ia colocar o DIU, expliquei a história e deu positivo. O cara ficou super put*** assim, como seu eu quisesse dar o golpe da barriga nele pobre. Eu estava bem mexida, então eu nem bati boca”, afirmou.

Depois que a história ganhou repercussão, o ‘contatinho’ da jovem reapareceu no Instagram perguntando como ela estava. Sem pensar duas vezes, Eduarda respondeu: “Agora você quer saber. Na hora que era para ficar do meu lado me tratou mal”.

